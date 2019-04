Update: Politie-inval bij Anderlecht

„RSC Anderlecht verleent zijn volledige medewerking”, aldus woordvoerster Marie Verbeke. De inval staat los van Operatie Propere Handen, het grootschalige onderzoek naar fraude - witwaspraktijken, omkoping en matchfixing - in het Belgische voetbal.

Op het centrum in Neerpede bevindt zich ook de administratie-afdeling van Anderlecht. Anderlecht was niet ingelicht en weet niet waar de speurders naar op zoek zijn. De club onthoudt zich voorlopig dan ook van commentaar tot er meer duidelijkheid is. Vermoedelijk worden enkele documenten van transfers in beslag genomen.

Het onderzoek richt zich op financiële constructies rond de transfer van spits Alexander Mitrovic naar Newcastle United, bevestigt het Belgische OM. Volgens verscheidene Belgische media kijkt justitie daarbij ook naar de rol van makelaar Pini Zahavi.

Behalve in Neerpede heeft het federaal parket ook invallen gedaan in het kantoor van de Belgische voetbalbond Laken en in Schaarbeek bij het makelaarskantoor One Goal Management. Dat kantoor zou destijds betrokken zijn geweest bij de transfer van Mitrovic.

De Servische spits tekende in augustus 2013 voor RSC Anderlecht en werd in juli 2015 door de Belgische club voor 15 miljoen euro verkocht aan Newcastle United. Momenteel speelt hij voor Fulham.