Sport Kort: Voorheen beladen duel Jong Ajax-Twente heeft datum

11.49 uur: De ATP heeft Turijn aangewezen om vanaf 2021 de ATP Finals te organiseren. Het eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissers en dubbelteams, het officieuze WK, werd sinds 2009 in Londen gehouden. De komende twee edities van de ATP Finals vinden nog in de Londense O2 Arena plaats.

11.37 uur: De verschoven wedstrijd tussen Jong Ajax en FC Twente wordt afgewerkt op maandag 29 april. Het duel wordt gespeeld op Sportpark De Toekomst. De aftrap is om 20.00 uur. FC Twente is al kampioen en ook voor Jong Ajax staat er niets meer op het spel.

11.18 uur: Vitesse kan zondag 12 mei in het duel tegen De Graafschap niet beschikken over Matús Bero. In de verloren wedstrijd tegen Ajax (4-2) kreeg de Slowaak in blessuretijd een tweede gele kaart. De tuchtcommissie van de KNVB legde hem een schorsing op van één duel.

11.06 uur: Hockeyer Marlon Landbrug maakt voor het eerst deel uit van de selectie van Oranje. De 21-jarige aanvaller van Pinoké werd door bondscoach Max Caldas geselecteerd voor de Pro League-wedstrijd tegen Duitsland, vrijdag in Mönchengladbach. Landbrug trainde al wel met Oranje mee.

10.38 uur: SC Cambuur kan in de slotfase van het seizoen, waarin het strijdt om terugkeer in de eredivisie, niet beschikken over Sam Hendriks. De aanvaller heeft een gescheurde voorste kruisband, meldt de nummer 8 van de eerste divisie. Hendriks werd gehuurd van het Belgische Oud-Heverlee Leuven.