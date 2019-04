Rentree Terpstra in Duinkerken

,,Het gaat heel goed, mijn hoofdpijn is weggetrokken en ik ben weer lekker aan het trainen. Ik ben eigenlijk al volledig hersteld en heb weer zin om te koersen”, aldus Terpstra, die in ieder geval weer hoopt te pieken tijdens het NK op de weg op 30 juni en een week later de Tour de France.

