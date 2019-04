’Hamilton op zelfde niveau als Senna’

Berger, die van 1990 tot en met 1992 ploeggenoot bij McLaren was van de Braziliaanse racelegende, is inmiddels terugggekomen van die mening. „Lewis is de eerste coureur die ik naast Ayrton plaats”, zegt hij tegen de BBC.

Senna, door velen gezien als de beste F1-coureur aller tijden, won 41 van de 161 grand prixs waaraan hij deelnam. Hij pakte drie wereldtitels en 65 pole positions, totdat hij op die fatale race in San Marino in 1994 om het leven kwam.

Jeugdidool

Hamilton, die Senna als jeugdidool had, won 75 races (van de 232, red), vijf wereldtitels en pakte 84 pole positions. Maar als hij écht moet kiezen, krijgt de Braziliaan de voorkeur. „Ayrton was zo’n charmante man en had een geweldige persoonlijkheid. En uiteraard, als je je leven verliest en toch in onze gedachtes blijft, dan ben je sowieso een legende en speciaal.”

Gerhard Berger Ⓒ Hollandse Hoogte

De Oostenrijker ziet wel veel gelijkenissen. „Lewis gaat van pole postion naar pole position en van de ene winst naar de andere. Net als Senna ook deed.”

Schumacher

Hij vervolgt: „Er zijn veel grote coureurs in de historie: Nelson Piquet, Niki Lauda, Alain Prost, Michael Schumacher. Maar er staat er eentje boven alle partijen: Ayrton Senna. En nu zit Lewis Hamilton ook op dat niveau.”

Berger kent geen twijfels over de Britse racer van Mercedes. „Hij is zo bizar snel. Onverslaanbaar op dit moment. Natuurlijk, hij rijdt in de snelste wagen met de krachtigste motor. Maar hij is ook gewoon de beste. By far de beste man in het veld momenteel.”

Hij verwacht dat Hamilton een goede kans heeft om het record van meeste gp-zeges van Schumacher te breken (91 zeges, red). „Het liefst zou ik het succes van Michael beschermen. Omdat het zo’n geweldig tragedie is.”