Go Ahead Eagles vrijwel zeker van nog een jaar Eredivisie

De nederlaag was een grote tegenvaller voor RKC, dat volop strijdt om deel te nemen aan de play-offs voor het laatste Europese ticket. Het team van trainer Joseph Oosting zou bij winst drie punten zijn weggelopen bij SC Heerenveen, de grote concurrent voor de achtste plaats, maar heeft nu nog steeds evenveel punten als de Friezen.

Het duel werd op 10 maart afgelast vanwege sneeuwval, maar de Adelaarshorst werd nu bij de aftrap verwarmd door een verkwikkend lentezonnetje. Het hoogtepunt van de avond was het openingsdoelpunt van Michiel Kramer, die de bal vanaf veertig meter afstand schitterend over Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange plaatste. Een knappe goal van de spits, die op zijn 34e in een sterke fase van zijn carrière zit.

Tekst gaat verder onder de video

Hoe mooi het doelpunt ook was, de goal van Kramer was wel tegen de verhouding, want Go Ahead Eagles had vanaf de aftrap het heft in handen en was in de eerste helft de betere ploeg in Deventer. Het veel geroemde combinatievoetbal van RKC Waalwijk kwam aanvankelijk niet uit de verf. Het was Go Ahead dat de bal goed rond liet gaan, en de gelijkmaker zou snel volgen. Ook die goal, een snoeihard schot vanaf rand zestien van Evert Linthorst, mocht er zijn (1-1).

Die was nieuw in de basiself bij Go Ahead in vergelijking met de uitwedstrijd tegen Excelsior. Dat gold ook voor Jamal Amofa en Oliver Edvardsen, die na blessures terugkeerden in de ploeg. Ook RKC-trainer Joseph Oosting, komend seizoen te bewonderen in de Grolsch Veste, had zijn team in de mixer gegooid. Het 4-3-3 systeem van het duel met FC Groningen was ingeruild voor een 5-3-2 met Lars Nieuwpoort en Julen Lobete als nieuwe gezichten, wat ten koste ging van Florian Jozefzoon en Yassin Oukili.

Go Ahead deelde de lakens uit en kwam op 2-1 via Mats Deijl, die de bal bekeken via de paal in het doel plaatste. De thuisploeg kreeg volop kansen om nog voor rust de score verder op te voeren, maar Isac Lidberg en Bobby Adekanye kregen de bal er niet in. Vlak voor rust kreeg Willum Willumsson een enorme kans om de marge te vergroten tot twee. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof legde de bal op de stip vanwege hands van Mats Seuntjens bij een verdedigende actie. De IJslander van Go Ahead plaatste de bal vanaf de strafschopstip echter ruim over.

Tekst gaat verder onder de video

Een dure misser, want na rust waren beide ploegen veel meer aan elkaar gewaagd. Met name na een reeks omzettingen door Oosting kreeg RKC veel meer grip op de wedstrijd. Met het nodige fortuin viel de bal bij een aanval van de Brabanders voor de voeten van Kramer, die geen seconde aarzelde en droog uithaalde (2-2).

Het was de twaalfde goal van de spits dit seizoen in de Eredivisie en daarmee lijkt ook hij mee te gaan strijden om de topscorerstitel. De nummer één-positie in het topscorersklassement wordt momenteel ingenomen door PSV’er Xavi Simons en Tasos Douvikas van FC Utrecht, die er allebei veertien hebben gemaakt dit seizoen.

RKC-keeper Etienne Vaessen stopt Bobby Adekanye van Go Ahead af. Ⓒ ANP

Richting het einde van de wedstrijd waren de betere kansen toch weer voor Go Ahead, maar Adekanye, captain Bas Kuipers en ongepolijste spits Lidberg kregen de bal aanvankelijk niet voorbij RKC-doelman Etienne Vaessen, die zich als een leeuw voor elke bal gooide en daarbij in de slotfase nog geblesseerd raakte. Omdat trainer Oosting al vijfmaal had gewisseld, moest Vaessen met een ingezwachteld bovenbeen de wedstrijd uitspelen. In blessuretijd viel de bal toch nog goed voor Go Ahead. Nadat invaller Finn Stokkers de bal met het hoofd had beroerd kon Lidberg de winnende goal binnen schieten (3-2).

De ploeg uit Deventer heeft nu met nog vijf duels te gaan een voorsprong van acht punten op nummer zestien FC Emmen, dat nog een loodzwaar programma heeft, en daarmee heeft Go Ahead een goede uitgangspositie om ook komend seizoen actief te zijn op het hoogste niveau.

Herbeleef het duel via onze uitgebreide statistieken