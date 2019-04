Voormalig UFC-vechter vermoord door Uber-chauffeur

De Braziliaan werd in Belém na een discussie naar verluidt opzettelijk overreden door de chauffeur. De Lima was na een verhitte discussie met de bestuurder van zijn taxi uit het voertuig gestapt. Daarna reed de chauffeur bewust over de 26-jarige De Lima heen, die ter plekke overleed.

De Lima’s vriend en eveneens UFC-vechter Michel Prazeres was op het moment van de aanrijding ter plaatse en heeft de dood van De Lima bevestigd.

Monstro

De Braziliaanse vechter, bijgenaamd ’Monstro’, had een 9-3-1-palmares in de mixed martial arts (MMA). Hij vocht twee keer meer in de UFC, maar verloor beide gevechten. Zijn laatste MMA-kamp, vorig jaar tegen Luiz Fabiano, had hij wel gewonnen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeluk en veel details zijn nog niet vrijgegeven.

Wanhoop

„Iedereen die er was zei dat ze Rodrigo zagen ruziemaken met de chauffeur en dat die man erna weer in zijn auto stapte om mijn vriend omver te rijden”, aldus Zezao Tratorm, een vriend van De Lima, die aanwezig was en het allemaal zag gebeuren.

„Ik kan het nauwelijks geloven. Het was de moeder van Prazeres die me gisterenavond wanhopig opbelde en zei dat Rodrigo was betrokken bij een ongeluk. Ik wilde naar bed gaan, maar ben meteen naar de plek des onheils gegaan en daar zag ik hoe ze Rodrigo wegbrachten. Vrijdag heb ik nog les bij hem gevolgd en enkele dagen later dit. Onwezenlijk”, zei Tratorm tegen OLiberal.com.