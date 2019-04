Terugblik: Verstappen clasht met Ricciardo

De race in Baku stond vorig jaar bol van het spektakel. In eerste ronde vonden op de smalle baan al diverse incidenten plaats. Niet alleen Nico Hülkenberg (Renault), Sergej Sitkrokin (Williams) en Fernando Alonso (McLaren) kwamen met elkaar in aanraking, ook Kimi Raikkonen (Ferrari) en Esteban Ocon (Force India) clashten. Sirotkin en Ocon vielen uit, terwijl Hülkenberg zichzelf even later een slechte dienst bewees door zichzelf (alsnog) uit te schakelen.

Voor Max Verstappen eindigde de race in tranen na een clash met Daniel Ricciardo. Na vanaf de twaalfde ronde stevig met elkaar te hebben geduelleerd ging het in lap 40 helemaal mis voor beide Red Bull-rijders. Verstappen probeerde een inhaalactie van zijn teamgenoot te pareren, waarna Ricciardo zijn auto in de achterkant van de bolide van zijn Nederlandse ploeggenoot boorde.

Max Verstappen en Daniel Riccairdo clashen:

Tijdens de safety car-periode die volgde, ging Romain Grosjean (zie onder) gigantisch in de fout. De Fransman was bezig om zijn banden op te warmen, maar was te wild en eindigde in de muur.

Door een slimme pitstop had Valtteri Bottas inmiddels de leiding overgenomen. Sebastian Vettel probeerde Fin van Mercedes direct na de neutralisatie in te halen, maar de Duitser verremde zich en verloor diverse posities. Hij finishte uiteindelijk als vierde en verspeelde dure punten.

Romain Grosjean parkeert zijn Haas in de muur en geeft Marcus Ericcson ten onrechte de schuld:

Want zijn grote rivaal Lewis Hamilton won de race, nadat Bottas drie ronden voor het einde uit was gevallen met een lekke band. Raikkonen besloot de race als tweede, vóór Force India-coureur Sergio Perez, die voor de verrassing van het weekeinde zorgde.

Bekijk hieronder de huidige WK-stand en de WK-stand van vorig na drie races: