Statistieken: Feyenoord verzekert zich van Europees voetbal

Excelsior kan donderdagavond het vonnis vellen over de ploeg van trainer Ruud Brood. Bij een overwinning van Excelsior op ADO zijn de Bredanaars sowieso gezien, en ook bij een remise zijn de kansen zo goed als verkeken. Het doelsaldo van Excelsior is dan tien goals beter dan dat van NAC. Feyenoord verzekerde zich in het Rat Verlegh Stadion van de derde plaats.

De formatie van Giovanni van Bronckhorst is niet meer te achterhalen voor AZ en finisht als derde. FC Utrecht deed in de subtop goede zaken door te winnen van Fortuna Sittard. Twee goals van Gyrano Kerk zorgden voor een 2-1 zege op de Limburgers. FC Utrecht staat nu weer vijfde. De wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Groningen werd na 57 minuten bij een 1-2 stand gestaakt vanwege het onweer.

Bekijk hier de uitgebreide statistieken van alle woensdagavond gespeelde duels in de Eredivisie.

Volledig programma 32e speelronde

DINSDAG

18:30 uur: De Graafschap - FC Emmen 1-0

De Graafschap - FC Emmen 1-0

AZ - Heracles Almelo 2-1

SC Heerenveen - VVV-Venlo 2-2

WOENSDAG

19:45 uur: FC Utrecht - Fortuna Sittard 2-1

FC Utrecht - Fortuna Sittard 2-1

PEC Zwolle - FC Groningen 1-2 (gestaakt na 57 minuten)

DONDERDAG

18:30 uur: ADO Den Haag - Excelsior

ADO Den Haag - Excelsior 20:45 uur: Willem II - PSV

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.

Bekijk hieronder een vooruitblik van chef voetbal Valentijn Driessen op de midweekse speelronde in de Eredivisie.