Bouwmeester toch tevreden met zilver op WK

Daphne van der Vaart eindigde als elfde. Het goud ging naar de Deense Anne-Marie Rindom. Bouwmeester werd al drie keer wereldkampioen. Eerder dit seizoen veroverde ze ook zilver bij de Europese titelstrijd in Portugal.

Hoewel het verschil met Rindom bij het begin van de laatste twee races groot was, nam Bouwmeester in de eerste race alle risico’s om alsnog in de buurt van goud te komen. Dat leidde aan het eind van de race echter tot haar tweede ’penalty’, waardoor ze zich moest terugtrekken. „Dat was echt heel jammer. We hadden even de hoop dat we vanuit de eerste plaats ’overall’ aan de laatste race konden beginnen, maar het zat opnieuw niet echt mee. Daar heeft Rindom slim gebruik van gemaakt.”

In de tweede race wist Bouwmeester alsnog zilver veilig te stellen. Geen goud, haar doel, toch tevreden. „Ik heb echt netjes gezeild deze week en geknokt voor ieder punt. Dat het niet altijd meezat mag natuurlijk geen excuus zijn. Denemarken heeft het gewoon goed gedaan hier en is de terechte winnaar.”

Coach Roelof Bouwmeester keek met trots terug op de prestaties van zijn zus: „Het is super goed om te zien hoe Marit in staat is om te gaan met zo’n laatste dag met veel druk. Ze heeft echt geracet volgens het boekje. En ondanks alle tegenslagen deze week is ze geen seconde gestopt met knokken. Er zijn genoeg momenten geweest waarop ze misschien had kunnen breken, maar dat is nooit gebeurd. De ’commitment’ die daarachter zit, daar mag ze absoluut trots op zijn.”