Van Bommel liet duel Ajax schieten

„Ik kijk geen televisie, alleen naar de teams waar we zelf nog tegen spelen. Dat zijn Willem II, AZ en Heracles Almelo. Daar hebben we nog enige invloed op. Op de wedstrijden van Ajax niet”, zei Van Bommel.

Ajax, concurrent in de titelstrijd, won met 4-2 van Vitesse. En dus kan PSV zich in Tilburg geen foutje permitteren. „Ajax is de favoriet voor de landstitel. Maar, wij moeten winnen ongeacht wat de tegenstander doet.”

Bekijk ook: Ajax zet weer grote stap richting titel

Tijdens de laatste wedstrijd riep het Eindhovense publiek om Érick Gutiérrez, die tegen ADO Den Haag (3-1 winst) ook inviel. De middenvelder krijgt de laatste tijd weinig speelminuten.

„Wij hebben een bepaald spelconcept waarin je heel specifieke dingen van spelers vraagt. Daar is hij naar op weg. Dat vind ik helemaal niet erg. Je moet hem die tijd juist gunnen”, aldus Van Bommel.

„Hij komt binnen met een bepaald verwachtingspatroon en wordt beetje bij beetje beter. Aanvallend is hij sterk, maar hij heeft ook zelf aangegeven dat hij moeite heeft met het spelconcept zoals we dat in Nederland hebben. Het is een heel goede speler die in mijn ogen wat langer de tijd nodig heeft. Dat is toch helemaal niet erg?”

Eerder dit seizoen won PSV thuis met 6-1 van Willem II. Vorig seizoen werd het in Tilburg 5-0 voor Willem II.

Bekijk hieronder een vooruitblik van chef voetbal Valentijn Driessen op de midweekse speelronde in de Eredivisie.