Nederlandse coureur Dilano van ’t Hoff (18) overleden na crash op Spa-Francorchamps

Van ’t Hoff kwam uit in het Formula Regional European Championship (FRECA) namens het bekende Nederlandse team MP Motorsport. Hij won in 2021 het Spaanse Formule 4-kampioenschap.

Bij de crash op Kemmel Straight waren meerdere coureurs betrokken op het natte circuit. Van 't Hoff werd na zijn crash nog eens vol geramd door een collega-coureur. De crash roept bij veel mensen herinneringen op aan het eveneens tragische ongeval van Anthoine Hubert, de Formule 2-coureur die in 2019 het leven liet op Spa-Francorchamps.

De organisatie van FRECA laat weten dat de condoleances uitgaan naar zijn familie, team en vrienden. Voor de start van de 24 Uur van Spa wordt een minuut stilte gehouden.

Bekijk hieronder de tweet van Van ’t Hoff’s team MP Motorsport.

,,We zijn ontzettend verdrietig door het nieuws van het overlijden van Dilano van ’t Hoff”, schrijft Formule 1-baas Stefano Domenicali op Twitter. ,,Dilano overleed terwijl hij bezig was de weg naar de top van de motorsport te bewandelen. Met de hele motorsport-community zijn we met onze gedachten bij zijn familie en geliefden.”

Bekijk hieronder de tweet van de Formule 1.

Bekijk hieronder de reactie van Red Bull Racing.