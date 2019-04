Oud-preses Barça vrijgesproken na 20 maanden cel

Een gerechtshof in Madrid meent dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen. Rosell zat twintig maanden vast en werd in februari voorwaardelijk vrijgelaten.

Justitie beschuldigde Rosell ervan als marketeer onder meer 15 miljoen euro aan illegale provisie voor de tv-rechten van het Braziliaanse elftal te hebben witgewassen en in eigen zak te hebben gestoken.

Daarnaast zou hij op illegale wijze 5 miljoen euro hebben opgestreken voor een sponsordeal tussen de Seleção en een Amerikaanse sportartikelenfabrikant.

Met Rosell stonden ook zijn echtgenote en vier anderen terecht. Ook zij zijn vrijgesproken. Rosell, president van Barcelona tussen 2010 en 2014, heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.