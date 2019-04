Solskjaer grijpt in bij ManUtd na afgang

De Noorse manager van Manchester United nam zijn selectie mee naar het relatief primitieve The Cliff, het oude trainingscomplex van de club.

Solskjaer wilde zijn spelers een reality check geven. Tegenwoordig traint de club op Carrington, een hypermodern complex dat in 2000 in gebruik werd genomen.

Manchester United ging afgelopen weekeinde op bezoek bij Everton gigantisch af. The Red Devils verloren met maar liefst 4-0.

Paul Pogba trok na de vernedering bij Everton al het boetekleed aan. „De manier waarop we hebben gespeeld was respectloos richting het team, was respectloos richting onszelf, de club en de fans.”

De zeperd tegen Everton was de derde nederlaag in vijf wedstrijden voor de gevallen grootmacht, die momenteel de teleurstellende zesde plaats in de Premier League bezet.

Liverpool

Liverpool hoopt stiekem dat aartsrivaal Manchester United woensdag in derby met City weer eens kan pieken. The Reds hebben in de titelstrijd een voorsprong van twee punten op de ploeg van Pep Guardiola, al hebben Jürgen Klopp en zijn mannen wel al een wedstrijd meer gespeeld.

De Duitse Liverpool-trainer verwacht echter niet dat United iets kan bewerkstelligen tegen City. „Wij kunnen niets doen aan de uitslag van de derby en United ook niet, zo verwacht ik”, zo grapte Klopp eerder deze week.

Het duel is vanavond, vanaf 21.00 uur, van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken te volgen via onze livewidget.