Europa League: Dramatische avond Feyenoord in de Kuip tegen Wolfsberger AC

Michael Liendl juicht nadat hij zijn eerste penalty heeft benut. Ⓒ REUTERS

Feyenoord is donderdagavond in de Europa League fors onderuit gegaan tegen Wolfsberger AC, de huidige nummer tien in Oostenrijk. In de stromende regen in een lege Kuip verloor de ploeg van Dick Advocaat met maar liefst 4-1 mede dankzij drie gemakkelijk gegeven penalty's. Michael Liendl nam drie Oostenrijkse treffers voor zijn rekening. In de eerste groepswedstrijd vorige week bij Dinamo Zagreb speelde Feyenoord nog gelijk (0-0).