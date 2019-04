Alaphilippe klopt Fuglsang op Muur van Hoei

De twee streden afgelopen zondag ook al om de zege in de Amstel Gold Race, maar waren in de laatste kilometer zoveel met elkaar bezig dat Mathieu van der Poel de overwinning voor hun neus kon weggrissen.

Fuglsang moet bijkans gek worden van Alaphilippe. Ook in de Strade Bianche in maart werd hij geklopt door de 26-jarige puncher uit Frankrijk.

Julian Alaphilippe won eerder dit jaar ook al Milaan-Sanremo. Ⓒ AFP

De 121 meter hoge Muur van Hoei is al sinds jaar en dag de scherprechter in De Waalse Pijl. De klim is 1,3 kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8 procent, met een uitschieter richting de 19 procent. Alaphilippe doorbrak vorig jaar de hegemonie van Alejandro Valverde, die van 2014 tot en met 2017 elk jaar de beste was geweest.

Tomasz Marczynski van Lotto-Soudal reed woensdag in de slotfase lange tijd alleen op kop. Matej Mohoric van Bahrain-Merida sloot nog even aan bij de Pool, maar de twee werden op ongeveer zeven kilometer van de finish teruggepakt.

Het uitgedunde peloton hield vervolgens een straf tempo aan, waardoor hernieuwde aanvallen in de kiem werden gesmoord. Wout Poels draaide als eerste de Muur van Hoei op, maar zakte al snel terug naar achteren. Fuglsang plaatste vervolgens de eerste en eigenlijk enige versnelling. De Deen van Astana leek gevlogen, maar zag Alaphilippe uiteindelijk nog voorbijsnellen.

Diego Ulissi van Team Emirates werd achter het tweetal derde. Bjorg Lambrecht (Lotto-Soudal), Maximilian Schachmann (BORA-Hansgrohe) moesten genoegen met de vierde en vijfde plaats. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) was op plek zes de beste Nederlander.

Van der Breggen

Bij de vrouwen gingen de zege voor het vijfde(!) jaar op een rij naar Anna van der Breggen. De wereldkampioene hield landgenote Annemiek van Vleuten achter zich.

