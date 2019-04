’Geflopte’ Tadic zorgt voor verbazing

De Britse krant The Daily Mail kan amper geloven dat ’de bij Southampton geflopte Serviër’ is uitgegroeid tot een van de meest belangrijke spelers in het wit-rood-witte shirt.

Tadic heeft in 51 duels al 34 goals gemaakt en 21 treffers voorbereid. Dit houdt in dat 30-jarige aanvaller betrokken is geweest bij meer dan één-derde van alle 160 Ajax-goals dit seizoen. „Jaw-dropping”, valt te lezen op de website van het dagblad. Oftewel: daar valt je mond van open.

Tadic werd afgelopen zomer door Ajax voor ongeveer 11,4 miljoen euro overgenomen van Southampton, waar hij onder oud-trainer Mark Hughes lang niet altijd zeker was van een basisplaats.

Matthijs de Ligt is blij met Dusan Tadic. Ⓒ BSR Agency

„Het is opmerkelijk dat Tadic in één jaar bij Ajax meer heeft gescoord dan in vier seizoenen bij Southampton”, gaat The Daily Mail verder. De linkspoot speelde in totaal 162 duels voor The Saints en liet in al die wedstrijden ’slechts’ 23 keer het net bollen.

Ook Matthijs de Ligt had niet verwacht dat Tadic zó belangrijk zijn voor Ajax, zo vertelde de aanvoerder dinsdag na de 4-2 zege op Vitesse, waarin de buitenspeler twee penalty’s benutte.

„Hij doet het heel goed. Om deze reden is hij ook gehaald. Hij scoort, geeft assists en is belangrijk voor de ploeg met zijn harde werken. Hij doet het boven verwachting goed. Hij profiteert ook van de kwaliteiten van de ploeg”, vertelde De Ligt aan FOX Sports.

Trainer Erik ten Hag was eveneens vol lof over Tadic na het treffen met Vitesse. „Hij is een ongelooflijke klasbak. Hij kan met beide benen goed schieten, kan penalty’s benutten en heeft een ongelooflijk hoog rendement.”

Tadic kan dit seizoen drie prijzen winnen met Ajax. De Amsterdammers gaan aan de leiding in de Eredivisie, staan in de halve finale van de Champions League en treffen volgende week Willem II in de finale van de KNVB-beker.

Dusan Tadic in actie namens Southampton. Ⓒ Reuters