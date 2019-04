Honda geeft uitleg over upgrade Verstappen

„Dit weekend introduceren we de spec 2 versie van onze verbrandingsmotor (ICE), voor alle vier de auto’s”, aldus Tanabe. „De grootste voordelen van spec 2 zijn de verbeterde kwaliteit en levensduur en betere betrouwbaarheid. Ook is er iets meer vermogen.”

Het stratencircuit in Bakoe herbergt een gigantisch lang recht stuk. En dus komen de extra pk’s, zo’n twintig in totaal’, goed van pas, zo weet Tanabe. „Wat betreft de power-unit is het energie management een belangrijke factor met zo’n lang recht stuk.”

Toyoharu Tanabe staat op de achterste rij, tussen Red Bull-baas Christian Horner en Toro Rosso-baas Franz Tost. Ⓒ AFP

Verstappen kijkt uit naar de GP in Azerbeidzjan, de vierde van het seizoen. „ Bakoe is een interessante race, omdat je normaal gesproken met veel downforce rijdt op een stratencircuit. Echter door de lange rechte stukken moet je een compromis zien te vinden. Dat betekent dat je tamelijk weinig grip hebt en je wat meer glijdt”, aldus de 21-jarige Nederlander.

„Het is gaaf om er te rijden en met name het gedeelte bij het kasteel: daar is het erg nauw en er worden erg coole foto’s gemaakt. Je kunt op dit circuit goed inhalen, vanwege het lange rechte stuk en de DRS zone. Het is altijd een enerverend weekend waarin veel kan gebeuren. Het is een grote show en hopelijk zorgt de race dit jaar voor een mooie uitkomst.”

Een overzicht van het stratencircuit in Bakoe. Ⓒ ANP

Vorig jaar eindigde race in Bakoe in tranen voor de Limburger. Hij clashte met teamgenoot Daniel Ricciardo. Beiden vielen uit.

Vorig jaar was het chaos bij de GP van Bakoe. Dit jaar opnieuw? In De Opwarmronde blikken verslaggever Erik van Haren en autocoureur Renger van der Zande vooruit.