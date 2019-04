Ajax bevestigt komst Scherpen met ludieke video

De transfer van de 19-jarige FC Emmen-doelman hield de gemoederen de afgelopen periode flink bezig. Een groepje Ajax-supporters zat niet bepaald te wachten op de komst van Scherpen, aangezien de goalie als kind ooit had laten weten dat hij fan van Feyenoord was.

Met een ludieke video speelde Ajax in op dat verhaal. Algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars lieten Scherpen voor het tekenen van het contract strafregels schrijven: ’Ajax is de mooiste club van Nederland.’

Scherpen heeft in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2023 getekend. „Kjell is een heel groot talent en het is mooi dat hij voor Ajax heeft gekozen”, aldus directeur voetbalzaken Marc Overmars.

„We zijn erg tevreden met de recente contractverlenging van Andre Onana, maar we kijken natuurlijk ook naar de toekomst. Kjell wordt 1 van de 4 keepers in de A-selectie en zal dus dagelijks met het eerste elftal op het trainingsveld staan. Hij is daarnaast nog jong genoeg om in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax wedstrijden te kunnen keepen.”