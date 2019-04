Kwakkelende Nadal boekt nipte zege

Dat ging in het duel met de Argentijn Leonardo Mayer, de nummer 63 van de wereldranglijst, niet zonder moeite. Pas in de derde set was de als eerste geplaatste Spanjaard duidelijk de betere speler: 6-7 (7) 6-4 6-2.

Nadal strandde afgelopen zaterdag verrassend in de halve finales van het masterstoernooi van Monte Carlo. De elfvoudige kampioen verloor van de Italiaan Fabio Fognini, die een dag later ook de titel veroverde.

In het duel met Mayer kwam Nadal stroef op gang. In de tiende game liet hij zijn eerste setpoint liggen waarna een spannende tiebreak volgde. De Spaanse favoriet verzuimde opnieuw twee setpoints te benutten en daar profiteerde Mayer goed van.

In de tweede set verloor de Zuid-Amerikaan meteen zijn opslag waarna Nadal zijn voorsprong tot aan de setwinst wist te behouden. In de derde set was het verzet van Mayer, die voor de zesde keer op rij verloor van Nadal, gebroken.

Nadal, die vrij was in de eerste ronde, speelt in de derde ronde tegen landgenoot David Ferrer.