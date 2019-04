’Van Dijk Speler van het Jaar in Engeland’

De Nederlandse Liverpool-verdediger houdt in de verkiezing onder anderen Raheem Sterling achter zich, zo is de verwachting. De aanvaller van Manchester City gold samen met Van Dijk als topfavoriet.

Ook de namen van Sadio Mané (Liverpool), Sergio Aguero, Bernardo Silva (beiden Manchester City) en Eden Hazard (Chelsea) prijkten op de lijst met genomineerden, die werd samengesteld naar aanleiding van een stemronde onder de leden van de spelersvakbond van de Premier League. Vorig jaar won Mo Salah de prijs.

Van Dijk is bezig aan een ijzersterk seizoen namens Liverpool. De aanvoerder van Oranje is een rots in de branding bij The Reds, die met Manchester City in een spannende titelstrijd zijn verwikkeld. De ploeg van Jurgen Klopp bezet momenteel de koppositie met een voorsprong van twee punten, maar The Citizens hebben wel één wedstrijd minder gespeeld.

De winnaar wordt donderdag officieel bekendgemaakt. De prijsuitreiking vindt op zondag 28 april in het statige Grosvenor House Hotel in Londen. Dennis Bergkamp (1998), Ruud van Nistelrooy (2002) en Robin van Persie (2012) werden in het verleden ook als eens verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland.

