Groenendijk: ‘We verloren nog door Cantona’

Fons Groenendijk is één van de weinige voormalig Citizens die Nederland rijk is. De huidig trainer van ADO Den Haag speelde in het seizoen 1993/94 voor het blauwe deel van Manchester. „Ik heb die derby twee keer meegemaakt”, zegt Groenendijk. „Die sfeer is uniek. Dat kun je bijna niet beschrijven, daar moet je bij zijn om het te ervaren. Electric, noemen ze het daar. Bij het thuisduel puilde het oude Maine Road toen helemaal uit. Het was tot de laatste plek bezet en gaf een orkaan van lawaai.”

De derby’s behoren tot de meest memorabele duels uit de carrière van de coach, die zich elk detail nog voor de geest kan halen. „Ik kan me die wedstrijd nog goed herinneren, met twee goals van onze Ierse spits Nial Quinn. We verloren door nog een winnende goal van Eric Cantona, met 2-3. Ik zat op de bank, maar het was wel gaaf om mee te maken. United had een ploeg met Paul Ince, Steve Bruce en een jonge Ryan Giggs. Het terugduel op Old Trafford verloren we ook, want wij waren toen nog een middenmoter en City is nu natuurlijk een topclub.”

Groenendijk kent het sentiment dat leeft in Liverpool, maar denkt dat City zich in Manchester niet laat verrassen. „Ik zie er voor City vanavond wel een uitoverwinning uit rollen, want United zit toch een beetje in een dal”, zegt Groenendijk, die denkt de ploeg van Pep Guardiola daarmee een voorschot op de Premier League-titel neemt. „Ik zie City uiteindelijk aan het langste eind trekken, ook omdat ze nu uit de Champions League zijn (en Liverpool nog niet, red.). Het is voor Liverpool zó lang geleden (1990, red.) en als ze er nu toch weer naast grijpen zal dat pijn doen. Het is ze wél gegund, maar of het echt gaat gebeuren…”