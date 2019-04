Voormalig Willem II’er voor het leven geschorst

Kargbo werd eerder in Nederland al beschuldigd van matchfixing. De inmiddels 37-jarige verdediger uit Sierra Leone zou in 2009 volgens de KNVB geprobeerd hebben een duel met FC Utrecht te manipuleren. Van de voetbalbond mag hij nooit meer een functie in het Nederlandse voetbal uitoefenen. De KNVB waarschuwde alle profclubs ook voor Raj Perumal.

Kargbo was voor het laatst actief voor Dulwich Hamlet, een club uit Londen die actief is op het zesde niveau van Engeland.