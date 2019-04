’Wade kan Van Gerwen opnieuw pijn doen’

Van Gerwen moest op de vierde speelavond in Exeter met 3-7 zijn meerdere erkennen in Wade. Inmiddels is de nummer één van de wereld, nadat hij daarna ook nog van Daryl Gurney verloor en gelijkspeelde tegen invaller John Henderson, weer terug op de plek waar hij naar eigen zeggen thuishoort: de eerste positie op de ranglijst.

„James speelt misschien wel zijn beste darts ooit”, kijkt Van Gerwen vooruit. De 35-jarige Engelsman kent een wisselvallige carrière, maar is zeker altijd iemand om rekening mee te houden. Liefst tien jaar geleden won hij zelfs de Premier League. Op een WK reikte Wade driemaal tot de halve finales. In totaal won The Machine acht majors. De laatste maanden steekt hij weer in bloedvorm en won sinds lange tijd bij de Players Championship ook weer eens een vloertoernooi. „Hij is een echte winnaar met een killers instinct. Ik moet zeker goed spelen, maar ik geloof in mezelf en heb voor niemand angst.”

Geen fouten

Van Gerwen heroverde vorige week in Cardiff de koppositie ten koste van Rob Cross. In een onderling gevecht won de drievoudig wereldkampioen - ondanks een stroeve start (0-2 achter) - met 8-2 in legs. „Ik moest hard werken om Rob te verslaan, maar ik sta nu weer bovenaan. Ik moet hard blijven werken om die positie te behouden en mag geen fouten maken. Natuurlijk vind ik dat ik op de eerste plek thuishoor. Dat is de afgelopen vijf jaar ook zo geweest.”

Bekijk ook: Opnieuw geen maat op Van Gerwen

Michael van Gerwen (l) met zijn hoofdprijs. In de finale van de German Darts Grand Prix verwees hij Simon Whitlock naar een tweede plek.

Het zelfvertrouwen is groot bij Van Gerwen, zeker na zijn titelprolongatie van afgelopen weekeinde bij de German Darts Grand Prix. Daar versloeg hij in de finale Simon Whitlock. Het betekende voor Mighty Mike al zijn 30e (!) Euro Tour-trofee uit zijn carrière. „Ik ben heel blij met het prolongeren van mijn titel in München en met het behalen van deze mijlpaal. Dit is een grootse prestatie voor mij.”

Zelfverzekerd

Normaal gesproken gaat Van Gerwen zich samen met Cross sowieso ook voor de play-offs van de Premier League plaatsen. Voor de overige twee tickets zijn vier man in de race, onder wie de huidige nummer 3, Wade. „Van alle deelnemers aan de Premier League ben ik denk ik het meest zelfverzekerd in het spelen tegen Michael”, aldus Wade. „Michael is geweldig in wat hij doet. Hij is een fenomenale speler, voor wie ik heel veel respect heb. Maar ik weet dat ik hem kan verslaan.”

Wade erkent in Birmingham dat hij de laatste vijf jaar absoluut niet zijn hoogste niveau heeft gehaald en mede daardoor af en toe qua prestaties onvoorspelbaar uit de hoek kan komen. Maar vorig jaar kwam al de wederopstanding met de eindzeges bij het EK en de World Series Finals. „Ik weet dat ik net zo goed als ieder ander ben. Ik weet dat ik televisietoernooien kan winnen, inclusief de Premier League. Maar is het aan mij om het ook echt te gaan doen.”

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Programma dertiende speelronde

Mensur Suljovic - Michael Smith

Rob Cross - Gerwyn Price

Daryl Gurney - Peter Wright

James Wade - Michael van Gerwen

Stand na 12 speelronden

1. Michael van Gerwen 12-18 (80-42)

2. Rob Cross 12-17 (73-56)

3. James Wade 12-14 (74-60)

4. Gerwyn Price 12-14 (73-68)

5. Mensur Suljovic 12-14 (70-66)

6. Daryl Gurney 12-12 (62-67)

7. Peter Wright 11-9 (62-76)

8. Michael Smith 12-8 (61-75)