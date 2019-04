Atletico doet Barça plezier met overwinning

De nummer twee van La Liga rekende af met Valencia: 3-2. Alvaro Morata, Antoine Griezmann en Dani Parejo scoorden voor Atletico. Kevin Gameiro en Angel Correa zorgden voor de gelijkmakers van de club uit de sinaasappelstad. Barcelona won dinsdag met 0-2 op bezoek bij Deportivo Alaves.

Van uitstel komt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen afstel voor FC Barcelona. Met nog vier duels voor de boeg heeft Barcelona negen punten meer dan de ploeg van trainer Diego Simeone. De Catalanen komt het wel goed uit dat Atletico een overwinning boekte. Barça kan nu zaterdag thuis tegen Levante het karwei klaren. Een duel dat normaal gesproken geen enkel probleem mag opleveren voor Lionel Messi & co.

Bekijk ook: Barça kan champagne koud zetten

De Catalanen veroverden vorig jaar ook al het landskampioenschap. Vanaf 2010 gebeurde dat in totaal zes keer (exclusief de naderende titel). In totaal is de club 25 keer landskampioen geworden. Real Madrid pakte 33 keer de landstitel, maar vanaf 2010 voegde de Koninklijke nog maar twee landstitels toe aan het totaal.