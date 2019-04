PEC Zwolle - FC Groningen gestaakt

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof vond in de 57e minuut wegens hevig onweer het risico om verder te spelen te groot. Na een oponthoud van een half uur werd besloten om het spel niet meer te hervatten in Zwolle.

„Er is overleg geweest tussen beide clubs en de voetbalbond. Het ziet er niet naar uit dat het weer op korte termijn verbetert”, meldt het Twitter-account van PEC Zwolle. „We kunnen gezien de verwachtingen niet voor 23.00 uur verdergaan. Dat is te laat”, voegde arbiter Van den Kerkhof daar aan toen bij FOX Sports.

Begrip bij Stam

De tussenstand is 1-2 in het voordeel van FC Groningen. Voor Groningen scoorden Kaj Sierhuis en Paul Gladon. Lennart Thy deed tussendoor wat terug namens de thuisploeg. PEC-trainer Jaap Stam heeft alle begrip voor de beslissing om niet door te spelen. „Het weer zoals het nu is, duurt nog wel even. Het moet wel veilig zijn voor beide partijen. Ik kan me vinden in de beslissing”, zei Stam.