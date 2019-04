Feyenoord pijnigt bijna gedegradeerd NAC

Met nog twee speelronden te gaan staat hekkensluiter NAC nu vijf punten achter op nummer 17 Excelsior. En ook als de formatie van Ricardo Moniz een punt pakt in Den Haag lijkt NAC al gezien. Het onderlinge doelsaldo is tien goals verschil in het voordeel van de Rotterdammers.

Iets te halen

Vooraf hadden de Bredanaars wellicht het gevoel dat er iets te halen was tegen de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. De Rotterdammers traden aan zonder Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen en Robin van Persie, waardoor er basisplaatsen waren weggelegd voor Orkun Kökcü en Dylan Vente. Maar Feyenoord startte furieus en overklaste NAC in het eerste deel van de eerste helft finaal.

Tonny Vilhena schoot op de lat, Tyrell Malacia op de kruising en een schot van Jens Toornstra werd ternauwernood geblokt. Dat het kort voor rust nog altijd ’maar’ 0-1 was, mocht een wonder heten. En die tegengoal had NAC te wijten aan het eigen gepruts. Goed doorzetten van Kökcü op de rand van het strafschopgebied zorgde ervoor dat Grad Damen de bal verspeelde en Jeremiah St. Juste met links de 0-1 achter Benjamin van Leer kon schieten.

Gruwelijke blunder

Het grootste gevaar van de thuisclub voor rust kwam op naam van Mitchell te Vrede, die een voorzet van Giovanni Korte bij de eerste paal niet binnen kon tikken. En nadat Van Leer op slag van rust gruwelijk blunderde, was het duel beslist. De goalie liet een ongevaarlijk afstandsschot van Vente kinderlijk door zijn handen glippen en zocht vervolgens vol schaamte de kleedkamer op.

Met een dubbele wissel aan het begin van de tweede helft probeerde NAC’s interim-trainer Ruud Brood het tij nog te keren, maar het mocht allemaal niet baten voor de Parel van het Zuiden. Met twee goals in vier minuten tijd zorgde Toornstra er halverwege de tweede helft voor dat de NAC-aanhang het laatste sprankje hoop op een stunt werd ontnomen. De paal stond in de slotfase een derde treffer van de ijverige Feyenoorder in de weg, terwijl invaller Luis Sinisterra een voorzet van Toornstra net niet binnen kon tikken.

Derde plaats

Feyenoord verzekerde zich door de zege van de derde plaats in de Eredivisie. Met zeven punten voorsprong op achtervolger AZ weten de afzwaaiende Van Bronckhorst en Van Persie dat zij niet meer in te halen zijn.

