Klaassen vliegt eruit tegen Bayern München

De formatie van coach Niko Kovac won woensdag de halve finale van de nationale bekerstrijd van Werder Bremen. In Bremen werd het 2-3 voor de kampioen, die als koploper in de Bundesliga een punt voorsprong heeft op Borussia Dortmund.

Na ruim een half uur zette Robert Lewandowski Bayern op voorsprong. De Pool was attent nadat de bal na een poging van Thomas Müller terugkwam van de binnenkant van de paal. Kort na rust maakte Müller de 2-0, nadat hij de bal goed controleerde na een harde inzet van Javi Martinez.

Even later was Davy Klaassen dichtbij een treffer voor Werder, maar de kopbal van de oud-Ajacied werd gestuit door doelman Sven Ulreich. Daarna kwam de thuisclub binnen twee minuten op gelijke hoogte, door doelpunten van Yuya Osaka en Milot Rashica. Vervolgens benutte Lewandowski een strafschop voor Bayern, 3-2. Leipzig is op 25 mei in Berlijn de tegenstander in de finale.

Italiaanse beker

Lazio heeft de finale van het Italiaanse bekertoernooi bereikt. De ploeg van coach Simone Inzaghi won in de return met 1-0 bij AC Milan. Joaquin Correa maakte in de 58e minuut het doelpunt.

Het eerste bekerduel in Rome tussen de nummer vier (Milan) en acht (Lazio) van de Serie A eindigde eind februari in 0-0. Anderhalve week geleden won AC Milan in eigen huis de competitiewedstrijd tegen Lazio nog met 1-0.

Lazio speelt op 15 mei in Rome in de finale tegen de winnaar van het tweeluik tussen Fiorentina en Atalanta. Het eerste duel in Florence eindigde in 3-3. Donderdag is de return in Bergamo.