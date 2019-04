Dreun voor United én voor Liverpool

Het elftal van trainer Pep Guardiola bleek in de derby van Manchester een stuk sterker dan de kwakkelende opponent. In de tweede helft kwam het grote overwicht van City ook in de score tot uiting op Old Trafford. Bernardo Silva en Leroy Sané scoorden.

Door de overwinning neemt City de koppositie weer over van Liverpool. Het elftal van Speler van het Jaar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum heeft een punt minder dan City. Liverpool snakt naar de eerste landstitel sinds 1990 en de 19e in de geschiedenis. Manchester United blijft de nummer 6 van de Premier League, met een achterstand van drie punten op nummer 4 Chelsea.

City werd in totaal vijf keer landskampioen. Ook in 2018 kroonde City zich tot beste ploeg van de Premier League. De ploeg van Pep Guardiola zou zo graag ook een keer de Champions League winnen, maar vloog er twee weken geleden in de kwartfinales uit tegen Tottenham Hotspur, dat nu Ajax treft.

Liverpool, viervoudig winnaar van de belangrijkste Europa Cup, is nog wel in de Champions League actief. In de halve finales wacht het elftal van Jürgen Klopp een op papier schitterende clash met FC Barcelona.

Programma Liverpool

26 april: Huddersfield Town thuis

5 mei: Newcastle United uit

12 mei Wolverhampton Wanderers thuis

Programma Manchester City

28 april: Burnley thuis

6 mei: Leicester City thuis

12 mei: Brighton uit

Arsenal weer onderuit

Arsenal leed opnieuw een gevoelige nederlaag in de strijd om een plaats bij de bovenste vier van de Premier League. Het elftal van trainer Unai Emery ging fors onderuit bij Wolverhampton Wanderers: 3-1. Afgelopen zondag verloren de Gunners voor eigen publiek ook al van Crystal Palace (2-3).

Arsenal druitp af. Ⓒ BSR Agency

Bij de rust leidde Wolverhampton al met 3-0. Ruben Neves, Matt Doherty en Diogo Jota scoorden in de eerste helft. Na de rust kwam Arsenal niet verder dan een treffer van Sokratis Papastathopoulos in de slotfase.Arsenal staat vooralsnog vijfde op de ranglijst, met een punt minder dan Chelsea. De beste vier ploegen van de eindklassering plaatsen zich voor de Champions League.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Premier League