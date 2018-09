Nieuwe klap voor circuit Silverstone

Silverstone is sinds 2010 gastheer van de MotoGP, maar heeft nog geen contract met rechtenhouder Dorna voor volgend jaar. Het circuit Donington Park, dat ook een geschiedenis heeft in de internationale motorsport, heeft zich inmiddels aangediend als kandidaat om de MotoGP volgend jaar in huis te halen.

Silverstone gaf eerder dit jaar te kennen dat het na 2019 ook wel eens afgelopen kan zijn met de Formule 1. De eigenaren van het circuit wijzen op de miljoenenverliezen die de organisatie jaarlijks lijdt. Dat komt vooral door de torenhoge vergoeding die het circuit moet betalen aan de rechtenhouder.

De TT van Assen staat volgend jaar gepland voor 1 juli als achtste WK-race op de kalender.