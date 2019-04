’Heel slecht NAC moet bescheiden en nederig zijn’

„Het was gewoon heel erg slecht”, zei hij voor de camera van FOX Sports. „We wilden druk zetten, maar dat is volledig mislukt. Feyenoord vond steeds de vrije man en we kregen totaal geen grip op de wedstrijd. Dat was pijnlijk om te zien. Individueel waren we ook erg matig aan de bal en dan zie je de een na de ander omvallen. Dat was ook best pijnlijk. We hadden best wel wat verwacht van deze wedstrijd. Dat is er niet uitgekomen.”

Bekijk ook: Feyenoord pijnigt bijna gedegradeerd NAC

Excelsior

NAC Breda kan donderdag al degraderen. Als Excelsior van ADO Den Haag wint, is het pleit beslecht. En anders valt het doek waarschijnlijk in een van de resterende duels met SC Heerenveen en PEC Zwolle. „Het is officieel nog niet gedaan”, rekende Brood. „Maar je verliest nu op een manier die eigenlijk niet kan. Het wordt heel moeilijk.”

Brood werd vorige maand aangesteld als opvolger van de ontslagen Mitchell van der Gaag. „Ik wist wat ik hier zo aantreffen”, zei hij. „En wilde het onmogelijke mogelijk maken. In de eerste duels had ik nog hoop, maar dit was de slechtste wedstrijd onder mijn leiding. Je kan je heel boos maken, maar we moeten bescheiden en nederig zijn. Iedereen heeft gefaald.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie