Van Bronckhorst zit met dubbel gevoel na ’Europese’ kwalificatie

„We zijn heel tevreden met het feit dat we Europees voetbal hebben behaald”, zei hij na de eenvoudige 4-0 zege op NAC Breda bij FOX Sports. „Het gevoel overheerst wel dat we langer mee hadden moeten doen met Ajax en PSV, alleen dat mocht niet zo zijn. Uiteindelijk is het wel belangrijk voor de club dat we volgend seizoen weer Europees voetbal spelen.”

Van Bronckhorst was tevreden over het spel van Dylan Vente en Orkun Kökcü. Beide talenten hadden een basisplaats omdat Robin van Persie, Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis niet inzetbaar waren. „Ik vond ze goed spelen. Ze wilden de bal hebben en deden er vaak goede dingen mee.”

Ontwikkeling

Vente tekende voor de 2-0, met dank aan een blunderende doelman Benjamin van Leer. „Je ziet zijn kwaliteiten”, zei Van Bronckhorst. „Zijn ontwikkeling kan sneller, maar vanwege omstandigheden speelt hij nog niet veel wedstrijden op het hoogste niveau. Ik hoop dat daar in de toekomst verandering in kan komen.”

Met de ruime overwinning veroordeelde Feyenoord tegenstander NAC zo goed als zeker tot de Keuken Kampioen Divisie. „Het was bijna hun laatste kans, dus die emotie voelde je wel in het stadion”, aldus Van Bronckhorst. „Dit soort tegenslagen maken we allemaal mee in onze carrières.”

