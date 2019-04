Van Bommel spreekt over oneerlijk einde

Een gelijkspel of zelfs een nederlaag in Tilburg betekent nog steeds niet dat PSV ook mathematisch kansloos is voor het prolongeren van het landskampioenschap. Wel doemt het ’helemaal niets in Eindhoven’ in het debuutjaar van Van Bommel als hoofdtrainer dan op aan Brabantse horizon.

Vorig seizoen kreeg PSV, toen nog onder leiding van Phillip Cocu, in de 27e speelronde trouwens een wake-upcall in Tilburg met een 5-0 nederlaag. Daarna raasde de club naar de landstitel. Begin dit seizoen won PSV in Eindhoven met liefst 6-1.

„Dit is een ander Willem II dan in onze thuiswedstrijd en dit is ook een ander PSV. Toen hadden we onszelf net gekwalificeerd voor de poulefase van de Champions League.”

Beter alternatief

Overigens verwoordde Van Bommel de algemene opinie bij de Eredivisie-clubs dat het omdraaien van de speelrondes 33 en 34 als oneerlijk is betiteld. „Een beter alternatief zou zijn geweest om beide speelrondes door te schuiven. Dat heeft niets met Ajax te maken. Je kan Ajax niet twee dagen voor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur tegen De Graafschap laten spelen. Dat vindt iedereen, ik ook. Maar deze oplossing…”

