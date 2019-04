De Afrikaanse lessen van Anna van der Breggen

Anna van der Breggen Ⓒ ANP

HUY - Als er een heuvelrug is waar ze haar oude benen kon terug vinden, dan was het de steile Muur van Huy. Langs de zeven kapellen op de Chemin des Chapelles kon Anna van der Breggen eindelijk de ontberingen van een Zuid-Afrikaans uitstapje van zich afschudden. In Huy kroonde ze zichzelf voor de vijfde keer op een rij tot winnares van de Waalse Pijl, en kon ze na een zoektocht van precies een maand ook haar stroeve mountainbikebenen weer inruilen voor snelle wegbenen.