’Memphis ontbreekt tegen Noord-Ierland’

Ook Stefan de Vrij zou ontbreken. Georginio Wijnaldum, die kampte met de griep deze week, zit wel bij de selectie. Depay en De Vrij staan beide niet op de officiële UEFA-lijst die voorafgaande aan het EK-kwalificatieduel met Noord-Ierland moet worden ingeleverd, weet de sportzender.

Het Nederlands elftal wil zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Noord-Ierland definitief afscheid nemen van een periode van kommer en kwel. Na een gemist EK van 2016 en WK van 2018 is een gelijkspel in Belfast voldoende voor een ticket voor het EK van komende zomer in twaalf landen.

Noord-Ierland strijdt vanaf 20.45 uur op Windsor Park voor een laatste kans en heeft alleen iets aan een zege. Als Oranje onderuitgaat, dan krijgt het komende dinsdag nog een herkansing tegen Estland in de Johan Cruijff ArenA.