Bondscoach Zeljko Petrovic weet niets van ontslag bij Irak: ’Ze hebben mij niets verteld’

Petrovic keerde met zijn ploeg terug van de uitwedstrijd tegen Libanon, die in een 1-1 gelijkspel was geëindigd. De tweede man van de voetbalbond van Irak maakte deel uit van zijn reisgezelschap. ,,Ook hij heeft niets tegen mij gezegd. Het lijkt me dat je eerst de betrokkene in kennis stelt als je iemand de deur wil wijzen.”

Door het gelijke spel zal het voor Irak moeilijk worden om kwalificatie voor het WK af te dwingen. Het land staat vierde in de poule en moet derde eindigen om een play-offwedstrijd af te dwingen. ,,We hebben het sportief niet slecht gedaan. Uit verloren we met 1-0 van Iran. Vier basisspelers ontbraken door corona. In Libanon waren er acht spelers niet bij. De tweede man vertelde me dat ze over het voetbal heel tevreden waren”, aldus de voormalige assistent van Dick Advocaat, van wie het eind november het stokje overnam.

Petrovic oefende tussen de bedrijven door in Irak tegen Oeganda. Dat duel, dat in een 1-0 overwinning eindigde, was de eerste officiële interland in eigen huis sinds negen jaar.

Adrie Bogers

Mocht Petrovic moeten vertrekken, dan neemt hij in zijn val zijn assistent Adrie Bogers mee. Die had zich half januari bij de nationale ploeg van Irak gevoegd en er een contract voor anderhalf jaar getekend. Bogers nam speciaal voor het avontuur ontslag bij Roda JC.

Bij de Limburgse club zat hij nog niet eens zo lang. Gelijktijdig met de aanstelling van Jordens Peters als technisch directeur begin oktober kreeg Bogers een baan als assistent van Jurgen Streppel bij de Limburgse club.