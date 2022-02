Irakees avontuur na twee maanden alweer voorbij voor Zeljko Petrovic

Het bestuur van de Irakese voetbalbond heeft woensdag tijdens een ingelaste vergadering besloten weer afscheid te nemen van Petrovic. De 56-jarige Montenegrijn kreeg aan het begin van het jaar nog het vertrouwen van de Irakese bond, nadat hij als interim-bondscoach het nationale elftal onder zijn leiding had tijdens de Arab Cup. Een paar weken later is dat vertrouwen alweer verbrokkeld.

De voetbalbond van Irak laat weten nu een lokale coach aan te willen stellen die het restant van de WK-kwalificatiereeks moet gaan afmaken.

Adrie Bogers

Petrovic neemt in zijn val zijn assistent Adrie Bogers mee. Die had zich half januari bij de nationale ploeg van Irak gevoegd en er een contract voor 1,5 jaar getekend. Bogers nam voor het avontuur ontslag bij Roda JC.

Bij de Limburgse club zat hij ook niet eens zo lang. Gelijktijdig met de aanstelling van Jordens Peters als technisch directeur begin oktober kreeg Bogers een baan als assistent van Jurgen Streppel bij de Limburgse club.