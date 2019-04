Extra stimulans Willem II voor duel met PSV

De Spaanse spits was de afgelopen jaren de publiekslieveling bij de Noord-Brabantse club, maar verkaste afgelopen winter naar Dinamo Kiev. Daar raakte Sol al snel geblesseerd aan de schouder, waarna hij werd geopereerd.

Sol was vorig seizoen de grote uitblinker tijdens Willem II-PSV. Met drie goals wees hij de Tilburgers de weg in de met 5-0 gewonnen wedstrijd. Desondanks werd PSV dat seizoen wel kampioen van Nederland.

De goaltjesdief maakte in 88 duels 47 goals voor de Tricolores. Toch kende Sol ook ene lastige periode in Brabant. Zo kreeg hij te maken met een tumor in zijn teelbal. Na een succesvolle operatie keerde hij echter weer snel terug op het veld.

Volg het duel van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.