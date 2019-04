Jumbo-Visma begint talententeam

Dit beloftenteam zou moeten bestaan uit 10 tot 12 vooral Nederlandse renners.

De leiding van deze ploeg komt in handen van inspanningsfysioloog Robbert de Groot die in de voetballerij onder meer actief was bij FC Groningen en AZ. In 2007 was hij als trainer reeds betrokken bij de Rabobank-wielerploeg.

Het beloftenteam gaat nauw samenwerken met het profteam van Jumbo-Visma en zal vallen onder de verantwoordelijkheid van Merijn Zeeman.