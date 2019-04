’Gelukkig is fenomeen Van der Poel nu op vakantie’

„Dat zou pas echt een nachtmerrie zijn geweest. Het klopt dat ik dit voorjaar nu al drie keer op hem stuit. In de Strade Bianche, Amstel Gold Race en nu in de Waalse Pijl kom ik met hem voorop. Ik vind het echter een eer om met de beste man van dit klassieke voorjaar steeds de strijd aan te kunnen gaan. Door hem geklopt worden is zeker geen schande”, gaf Astana’s sterke Deen na zijn nieuwe tweede plek aan.

Alaphilippe vierde op de Muur van Huy zijn tweede opeenvolgende zege. Op driekwart van de klim reed hij met Fuglsang weg om vervolgens in de laatste honderd meter nog een extra versnelling te plaatsen. Het was de achtste zege van de Fransman. Van de vijf klassiekers waaraan hij dit voorjaar deelnam won hij er drie en verloor er twee van Mathieu van der Poel.

„Gelukkig is Mathieu nu op vakantie”, zei Alaphilippe met een knipoog. „Natuurlijk is hij een fenomeen. Het voelde niet fijn om in de Amstel in de laatste 150 meter gepasseerd te worden na een aanval van veertig kilometer. Anderzijds geeft de onderlinge strijd met hem mijn prestaties ook iets extra’s. Het is altijd mooi wanneer je je gevechten met grote kampioenen kunt betwisten.”

