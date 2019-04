’Een ’net niet’-seizoen voor Feyenoord’

Met de plaatsing voor Europees voetbal heeft trainer Giovanni van Bronckhorst in zijn laatste seizoen bij Feyenoord een belangrijke doelstelling gehaald, maar toch heeft hij gemengde gevoelens. „Ik ben blij dat we Europees voetbal halen, maar we hadden natuurlijk langer mee willen doen met Ajax en PSV.”

De Feyenoorder die zich bij NAC het meest liet gelden was Jens Toornstra, die na rust met twee treffers het kwartet goals volmaakte. „Derde worden is het minste wat je van Feyenoord mag verwachten, maar het is toch geen goed seizoen”, vond Toornstra. „Daarvoor zijn we te vroeg afgehaakt. Ik had er meer van verwacht, ook voor mezelf. Al met al is het een ’net niet’-seizoen.”

