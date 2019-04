Bijzondere dag in ArenA op verjaardag Cruijff

Mensen met de naam Johan, Johannes of Johanna krijgen vandaag een gratis rondleiding door het Ajax-stadion. Geïnteresseerden moesten zich vóór 19 april moeten aanmelden. In totaal schreven 3.000 mensen zich in.

Cruijff overleed op 24 maart 2016 aan de gevolgen van longkanker. El Salvador had vandaag 72 jaar geworden.

Ajax herdacht Cruijff vorig jaar op diens sterfdag met een mooi filmpje: