’Pogba gigantisch probleem voor ManUtd’

De oud-spelers van de club stelden woensdag rond de derby met Manchester City dat de 26-jarige middenvelder een probleem vormt.

„Hij heeft het over het zijn van een goede ploeggenoot, maar dat ben je niet als je niet terug rent om mee te verdedigen”, aldus Keane in de studio van Sky Sports. „Pogba is talentvol, maar je hebt meer dan talent nodig. Echte toppers laten hun medespelers en hun team beter voetballen. Dat is bij hem niet het geval.”

Ook woensdag kon de Fransman het verschil niet maken. United had niets in te brengen tegen City en verloor op het eigen Old Trafford met 0-2. Afgelopen weekeinde gingen The Red Devils ook al pijnlijk onderuit. Op bezoek bij Everton werd het 0-4.

Pogba stelde na afloop van dat duel dat de manier waarop United had gespeeld ’respectloos was richting de club en de fans’.

Keane haalde zijn schouders op toen hij met de reactie van de sterspeler werd geconfronteerd. „Ik geloof geen woord van wat hij zegt. Er zit echt niets achter. Ik denk zelfs niet dat hij er ook maar één woord van meent. Ik hoorde dat het er stevig aan toe ging in de kleedkamer. Nou, volgens mij bekogelden ze elkaar met haargel”, stelde Keane cynisch.

„De spelers die José Mourinho onder de bus gooiden, gaan hetzelfde doen met Ole Gunnar Solskjaer”, ging de 47-jarige Ier verder. „Geloof me. Er zijn te veel praatjesmakers bij United om de club terug naar de top te brengen. Bij ManUtd praten ze tegenwoordig over vierde worden. Dat laat wel zien dat de standaard van de club zowel op als naast het veld de afgelopen jaren gigantisch is gedaald.”

Ook Neville was niet mals voor Pogba. „Hij is een voetballer van wereldklasse, maar ik heb het gevoel dat hij niet meer bij United wil zijn. Hij speelde goed toen Ole begon als trainer. Volgens mij maakte hij elf goals en gaf hij zeven assists in die eerste paar wedstrijden. Hij speelde echt briljant, maar toen wist ik al dat alles heel snel zou kunnen veranderen.”

Neville doelt op zaakwaarnemer Mino Raiola. „We kennen zijn agent en diens invloed. Hij en Pogba zijn duidelijk bezig met andere clubs. Als Paul zijn best doet, kan hij heel belangrijk zijn voor United. Maar hij wil op dit moment niet graag genoeg en dat is een gigantisch probleem.”

