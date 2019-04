Ajax-aanwinst na strafregels: ’Nu is het goed doorgedrongen’

Scherpen was als klein jongetje supporter van Feyenoord. Hij zette destijds minder vleiende teksten over Ajax op sociale media. De fanatieke fans van de F-side kregen daar lucht van toen duidelijk werd dan hun club Scherpen wilde aantrekken. Zij verzetten zich de laatste weken tegen de komst van de keeper van FC Emmen.

„Ik heb een paar wijze lessen van goede leermeesters gehad”, aldus de goalie met een knipoog, refererend aan de strafregels. „Ik moest wat op papier zetten en nu is het goed tot me doorgedrongen.”

Edwin van der Sar en Marc Overmars laten Kjell Scherpen strafregels schrijven. Ⓒ Ajax

Scherpen is dolblij met zijn overstap. Hij heeft een contract tot medio 2023 getekend. „Dit is geweldig natuurlijk. Een mooie beloning voor mijn seizoen. Het ging dit jaar met pieken en dalen, het waren goede leermomenten. Ik ben heel trots op mijn transfer naar Ajax en kijk ernaar uit om te beginnen. Ik kan hier mooie stappen zetten en me doorontwikkelen.”

De 2.04 meter lange doelman sprak de afgelopen periode uitgebreid met Van der Sar en Overmars, maar ook met trainer Erik ten Hag en keeperstrainer Carlo l’Ami. „We hebben gepraat over hoe zij mijn toekomst zien en wat hun plannen zijn. Ik ga volgend jaar volledig meetrainen met de eerste selectie en mijn wedstrijden spelen bij Jong Ajax.”

Scherpen keek de afgelopen maanden geregeld met open mond naar het spel van Ajax, dat nog meedoet om de landstitel, de KNVB-beker en last but not least, de eindzege in de Champions League. „Ik kijk vol bewondering naar Ajax. Als je ziet hoe ze het in de Champions League doen, kun je daar alleen maar van genieten. Daarin zie ik ook een mooie uitdaging voor mezelf.”