Hardlooplegendes rollebollend over straat

Farah (36) begon woensdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de London Marathon spontaan over een diefstal tijdens zijn trainingskamp in Ethiopië. Uit zijn kamer zouden twee telefoons, een horloge en geld (omgerekend ongeveer 3.000 euro) zijn ontvreemd. Farah was woest op Gebrselassie, omdat die als eigenaar in zijn ogen te weinig had gedaan om de zaak op te lossen.

De 46-jarige Gebrselassie, die wordt gezien als de beste langeafstandsloper ooit, reageerde als door een wesp gestoken. „Farah maakte geen gebruik van onze kluisjes voor grotere geldsommen”, viel te lezen in een officieel persbericht. „Bovendien zijn we meteen naar de politie gestapt. Zij konden echter niets vinden en sloten het onderzoek zonder resultaten.”

Gebrselassie kon het vervolgens niet laten om nog een trap na te geven. „Farah heeft het hotel zonder te betalen vertalen en verschillende medewerkers klaagden over zijn respectloze gedrag. Er is zelfs een klacht ingediend bij de politie, omdat hij een andere atleet aanviel.”

De Ethiopiër won op de Spelen van 1996 en 2000 goud op de olympische tien kilometer en werd op diezelfde afstand vier keer wereldkampioen. Bovendien zette hij gedurende zijn loopbaan 27 wereldrecords neer.

Farah is geboren in Somalië, maar komt uit voor Groot-Brittannië, waar hij sinds zijn achtste woont. Hij veroverde tijdens de afgelopen twee Zomerspelen goud op zowel de 10.000 als de 5.000 meter. Zondag komt hij in actie tijdens de London Marathon.