Pogba vreemde eend in bijt binnen team met Van Dijk

De verdediger van Liverpool is de enige Nederlander in het team, gekozen door Professional Footballers' Association (PFA), de vakbond voor spelers in Engeland. Van Dijk zou volgens Britse media ook de prestigieuze prijs van speler van het jaar krijgen, maar dat wordt vrijdag pas officieel bekendgemaakt.

Van Dijk heeft in de achterhoede twee clubgenoten, Andrew Robertson en Trent-Alexander Arnold. Aymeric Laporte (Manchester City) completeert het viertal verdedigers. Het elftal van het jaar bestaat alleen uit spelers van koploper Manchester City en Liverpool, met uitzondering van middenvelder Paul Pogba van Manchester United.

Ten opzichte van het team van vorig jaar is alleen de Argentijnse spits van City Sergio Agüero weer gekozen.

Mocht Oranje-aanvoerder Van Dijk speler van het jaar worden dan volgt hij Mohamed Salah op. De Egyptenaar van Liverpool is dit jaar niet gekozen in het elftal van het seizoen.

