Sagan staakt matig voorjaar vroegtijdig

„We hebben besloten dat het voor mij het beste is om rust te nemen en mezelf beter voor te bereiden op de komende koersen”, meldt Sagan.

De Slowaak, die al veel klassiekers won, zou dit jaar voor het eerst Luik-Bastenaken-Luik rijden. Woensdag moest hij echter opgeven in de Waalse Pijl. „Het was lastig. Ik was daar om te werken voor de ploeg en het best mogelijke resultaat te halen.”

Sagen boekte dit jaar slechts één zege, een etappe in de Tour Down Under. Hij herstart zijn seizoen op 12 mei in de Ronde van Californië.