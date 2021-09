PSV zonder Noni Madueke tegen Willem II, Mario Götze wel weer aan boord

In tegenstelling tot de wedstrijd in Deventer is Mario Götze waarschijnlijk wel weer inzetbaar, net als Ibrahim Sangaré. Schmidt laat ze spelen als het tweetal na de laatste training aangeeft zich fysiek klaar te voelen voor de wedstrijd. „Dat is het belangrijkste argument”, zei de trainer. „Götze en Sangaré zijn topspelers. Natuurlijk hebben we ze in Deventer gemist.”

Fysieke kracht

Voor Schmidt is de aanwezigheid van Sangaré net zo belangrijk als die van zijn Duitse spelverdeler. „We hebben tegen bijvoorbeeld Real Sociedad ook goed gespeeld zonder Sangaré. Maar dat type speler is wel heel belangrijk voor ons spel. Hij is fysiek sterk en robuust in kopduels en over de grond. De laatste wedstrijden ontbrak het PSV aan fysieke kracht op het middenveld.”

Schmidt wilde niet zover gaan dat het moeizame spel tegen Go Ahead alleen aan de absentie van de Ivoriaanse middenvelder te wijten was. Hij wees op de paar goede momenten van zijn ploeg die uiteindelijk toch genoeg waren voor de overwinning. „Maar natuurlijk hebben we over de uitvoering gesproken”, aldus Schmidt. „Succes en het kunnen controleren van een wedstrijd hangt af van de verantwoordelijkheid waarmee spelers hun taak uitvoeren. Daar heb ik het accent gelegd tijdens de nabespreking.”

Philipp Max

De trainer, die repte over de zwaarst denkbare weken in het profvoetbal met maar drie dagen rust tussen twee wedstrijden, laat Philipp Max waarschijnlijk gewoon beginnen tegen Willem II. Er is veel kritiek op de linksback van PSV, die zijn vorm van het afgelopen seizoen zelfs niet kan benaderen. Schmidt vindt echter dat Max ’met een goed seizoen’ bezig is. „Fysiek is hij niet altijd top. Dat heeft hij wel nodig om zijn spel te spelen, want zijn manier van voetballen is heel intens”, aldus Schmidt.

Die denkt dat PSV zich opmaakt voor een zware wedstrijd zo aan het einde van de middag. „Die club zit in een flow. Er is veel vertrouwen”, volgens de Duitser. „Er lopen veel technisch goed onderlegde spelers rond, die allemaal hun aandeel hebben in de opbouw. Willem II is bovendien zeer effectief en heeft niet zoveel kansen nodig.” Het recept voor het succes van de Tilburgse club is eigenlijk heel eenvoudig. Grim laat bij Willem II gewoon de beste spelers beginnen.

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie