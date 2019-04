Van der Poel biecht verslaving op: ’Een kleintje’

De 24-jarige wielrenner, die afgelopen zondag de Amstel Gold Race won, speelt in zijn vrije tijd graag op de Playstation, zo bekende hij tegenover Sporza.

„Ik game graag. Het is voor mij een relaxe manier van ontspannen. Om de dag te vullen, is het ideaal.”

Van der Poel speelt onder de naam MonsieurVDP vooral graag het schietspel Fortnite. „Het is maar een spelletje? Ja, maar toch wil ik ook dan graag winnen.”

Op de fiets reeg Van der Poel de zeges de afgelopen maanden in ieder geval aaneen. In 2019 won hij maar liefst 20 van de in totaal 31 koersen waaraan hij meedeed, waaronder ook diverse veldritten.

Mathieu van der Poel vermaakt zich in aanloop naar de Amstel Gold Race op zijn Playstation. Ⓒ screenshot VRT