Voormalig chef de mission Wim Cornelis (84) overleden

„Met het overlijden van Cornelis gaat de hockeywereld een heel betrokken hockeydier missen”, aldus de KNHB. „Een attente man, met een groot gevoel voor humor en een voorliefde voor lekker eten en drinken. Een eerlijke man ook, die af en toe ook verlegen kon zijn en die fair play en goede omgangsnormen hoog in het vaandel had staan.”

Cornelis was ook voorzitter, bestuurslid en coach bij Kampong. De KNHB benoemde hem al in 1984 tot erelid, vanwege al zijn verdiensten voor de hockeysport. Twintig jaar later werd Cornelis ook door sportkoepel NOC*NSF benoemd tot erelid. Dat gebeurde toen hij in 2004 stopte als bestuurslid technische zaken bij NOC*NSF. Cornelis was in die functie verantwoordelijk voor de Nederlandse topsport.