Estafettemannen missen nipt finale 4x400 meter op WK

Die klassering was niet goed genoeg, dus kwam het aan op de tijd. De twee tijdsnelsten in de twee heats kregen ook een finaleplek. Trinidad en Tobago en Frankrijk waren net iets rapper. De Franse ploeg klokte 3.03,13 en dat was 1 honderdste sneller dan de Nederlandse ploeg.

Het missen van de finale is een grote tegenvaller. De estafettemannen stuntten vorig jaar met zilver op de Olympische Spelen in Tokio. Toen liepen Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen, Agard en Angela de finale. De estafetteploeg won vorig jaar ook voor het eerst de World Relays.

„Het is zuur als je op 1 honderdste het niet haalt, maar we hebben ons best gedaan. Meer zat er niet in”, zei Boers na afloop. „Er was niks geks aan de splittijden, ook al waren we niet zo snel als vorig jaar in Tokio”, vulde Agard aan. „We moeten de beelden nog maar eens terugkijken en zien waar we iets hebben laten liggen. We presteren op wereldniveau en dan kun je soms winnen en soms verliezen. Dat is ’part of the game”’.